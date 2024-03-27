Відповідний ролик з'явився в мережі. Майже миттєво нікопольський патріот розчулив кожного глядача. Пропонуємо і вам подивитися та послухати чотирилапого.

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Пес із Нікополя "заспівав" гімн України

На відео, яке стало вірусним, вірний чотирилапий друг гавкає в такт Гімну, тим самим виявляючи відданість та підтримку своїй країні.

Нікопольський патріот,

– коротко прокоментовано ролик.

Як собака співає Гімн: дивіться відео

Користувачі Мережі жваво обговорюють побачене та захоплюються собакою. Ось декілька коментарів:

"У собаки людяності більше, ніж у деяких людей",

"Господи... собака ноти вивчив... а дехто не може мовою",

"Справжній щирий українець!",

"Бо в ньому теж національність українська",

"Також собака розуміє, що цей Гімн потрібно поважати й вставати",

"Як же гарно, з душею".

Варто зазначити, що ця історія є ще одним доказом того, що патріотизм і національна гордість живуть не лише в серцях людей, а й у тварин. Очевидно, що вони теж відчувають на собі наслідки війни, яку розпочала Росія в нашій країні.