Рожеві пелікани в Україні розмістилися на лиманах Джантшейський, Алібей, Шагани та Бурнас. Пролітали вони й над дельтою Дністра. Про це повідомив еколог Іван Русєв.
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Пелікани повертаються в Україну
500 пеліканів пролітали великими зграями на лиманах Джантшейський, Шагани, Алібей та Бурнас. Деякі з них полетіли далі на Північ до інших лиманів Причорномор'я.
До "Тузлівських лиманів" прилетіли перші зграї рожевих пеліканів / Фото з фейсбуку Івана Русєва
А 22 березня, у Всесвітній день води, вони з'явилися і над дельтою Дністра. Для них співробітники нацпарку створюють штучні острови для гніздування, але поки що птахи їх не займають.
Україна обов'язково відродиться!
— наголосив Русєв, коментуючи вплив війни на довкілля.
Зауважимо, в Україні рожевого пелікана занесено до Червоної книги як вид, що зникає. Серед основних загроз для виду дослідники виділяють:
- переслідування людиною,
- зменшення площі оселищ та запасів корму в результаті регулювання стоку води,
- використання великої кількості прісної води на зрошення,
- періодичні природні коливання наводненості територій.
Крім того, на темпи росту популяції впливають репродуктивні особливості виду: тільки 2 яйця в кладці та набуття птахами статевої зрілості тільки на третій рік свого життя.
Зграї рожевих пеліканів пролітали над дельтою Дністра / Фото з фейсбуку Івана Русєва
До України повернувся лелека Грицько
Відомий на всю країну лелека Грицько повернувся з теплих країв на рідну Полтавщину. Він знову оселився у своєму гнізді у селі Леляки поряд з Національним природним парком "Пирятинський".
Повернення зафіксували природоохоронці 19 березня. Грицько вже облаштовує гніздо для своєї Одарки та малят.