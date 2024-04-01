Сначала морские существа были замечены дайверами, которые разместили фото в сети. Впоследствии ученые изучили животных и пришли к выводу, что они являются представителями нового вида.

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Ученые обнаружили скелеты асцидий панд

Недавно у побережья одного из японских островов был обнаружен новый вид моллюсков. Это маленькое существо, известно как морской асцидианский скелет панды (Clavelina ossipandae), принадлежит к семейству асцидиан и питается планктоном и другими мелкими организмами.

Представители нового вида выглядят, как детеныши панд в костюмах на Хэллоуин. Белые части, напоминающие кости и являются кровеносными сосудами, проходящими горизонтально через жабры существ. Черные части, напоминающие глаза и нос панды, являются просто рисунком, но ученые не знают почему он возник,

– говорит Наохиро Хасегави из Университета Хоккайдо.

Отметим, что фото этих крошечных морских скелетов-панд появились в 2017 году. Ученые заметили фото, опубликованные дайверами, и поняли, что перед ними что-то необычное и, вероятно, еще неизвестное науке.

Как они выглядят: смотрите видео

Ученые назвали новооткрытый вид животных "хайкоцу-панда-хойя", что переводится как "асцидианский скелет панды". Научное название вида, известно как clavelina ossipandae, также отражает его внешний вид: "clavelina" на латыни означает "маленькая бутылочка", а "ossipandae" происходит от "os" – кости и "panda" – панда.

Скелеты панд, тип морских беспозвоночных асцидий, являются фильтраторами, которые полагаются на перекачку воды через сифоны для извлечения необходимых питательных веществ из окружающей среды.

Эти удивительные существа могут достигать максимальной длины 20 миллиметров и обычно живут в мелководных океанских водах на глубине около 20 метров.

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