В Мичигане пытаются поймать павлина

На днях ученик обнаружил павлина, когда ехал в Лютеранскую среднюю школу Велли в округе Сагино. И после обнаружения павлин разгуливает на свободе, и всячески избегает поимки.

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Рейчел Хортон, директор Центра ухода и контроля за животными округа Сагино, сказала, что ученик решил взять павлина с собой в школу и попытаться найти хозяина, но павлин сбежал.

Офицеры по контролю за животными едва не схватили его во вторник утром, но он снова сумел убежать.

Павлин оставил офицеров с царапинами и опытом лазания по деревьям, на котором нам, возможно, придется потренироваться в будущем,

– сказал Хортон.

Сейчас центр ищет пожертвования, чтобы приобрести сетку для отлова животных стоимостью 15 долларов США.

По словам Хортона, граждане также пытались поймать птицу, но безрезультатно. Личность владельца павлина остается загадкой.

В США медведь пробирается в дома людей, чтобы забрать лакомства

Медведь получил прозвище Орео после того, как пробрался в несколько домов в штате Калифорния (США), чтобы украсть печенье. Косолапый не проявляет никаких признаков агрессии, только жажду к шоколадной выпечке.

Недавно животное совершило новое "ограбление". На опубликованном видео видно, как медвежонок Орео выбирается из дома через боковое окно, неся в зубах упаковку знаменитого печенья Oreo. Выйдя из дома, животное задержалось, чтобы потрогать пакет с печеньем.