В Мічигані намагаються зловити павича

Днями учень виявив павича, коли їхав до Лютеранської середньої школи Веллі в окрузі Сагіно. І після виявлення павич розгулює на свободі, і всіляко уникає спіймання.

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Рейчел Хортон, директор Центру догляду та контролю за тваринами округу Сагіно, сказала, що учень вирішив взяти павича з собою в школу та спробувати знайти господаря, але павич втік.

Офіцери з контролю за тваринами ледь не схопили його у вівторок вранці, але він знову зумів втекти.

Павич залишив офіцерів з подряпинами та досвідом лазіння по деревах, на якому нам, можливо, доведеться потренуватися в майбутньому,

– сказав Хортон.

Зараз центр шукає пожертви, щоб придбати сітку для вилову тварин вартістю 15 доларів США.

За словами Хортона, громадяни також намагалися зловити птаха, але безрезультатно. Особа власника павича залишається загадкою.

У США ведмідь пробирається в будинки людей, щоб забрати ласощі

Ведмідь отримав прізвисько Oрео після того, як пробрався до кількох будинків у штаті Каліфорнія (США), щоб вкрасти печиво. Клишоногий не проявляє жодних ознак агресії, лише жагу до шоколадної випічки.

Нещодавно тварина здійснила нове "пограбування". На опублікованому відео видно, як ведмежа Орео вибирається з будинку через бічне вікно, несучи в зубах упаковку знаменитого печива Oreo. Вийшовши з дому, тварина затрималася, щоб помацати пакет із печивом.