Недавно животное совершило новое "ограбление". Зверь выбрался из дома через боковое окно, неся в пасти упаковку печенья Oreo.

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Нос привел медведя к печенью

Медведь с заслуженным прозвищем Орео был замечен в районе Монровия в округе Лос-Анджелес 24 мая. Он бродил по округе в поисках десертов. Жители считают, что печенье Oreo – любимая закуска пушистого зверя.

На опубликованном видео видно, как медвежонок Орео выбирается из дома через боковое окно, неся в зубах упаковку знаменитого печенья. Выйдя из дома, животное задержалось, чтобы потрогать пакет с печеньем.

Он не просто бродит по окрестностям. Он заходит в дома. Поэтому теперь очень страшно оставлять открытым окно, дверь на задний двор или еще что-нибудь,

- рассказала Вина Хури, жительница соседнего дома.

Например, в прошлом году американка оставила дверь своего гаража открытой, и медведь вошел в него, обшарил холодильник и ушел с шоколадным тортом.

Как медведь рыскал в дом за Oreo: смотрите видео

Из-за близости Монровии к горам Сан-Габриэль в жилом районе часто можно встретить таких животных, как медведи, койоты, олени, горные львы и рыси.

Женщина случайно узнала, что жила в одной комнате с лисой

Пользовательница социальной платформы Reddit на одном из тематических форумов Casual UK рассказала удивительную историю о том, как случайно нашла у себя дома дикое животное. И оно было совсем не похоже на ее рыжего кота.

Вернувшись домой с почты, женщина наткнулась на "маленького и темного" зверя, который спрятался за столом в гостиной – это была лиса. Она показала как все происходило.