Вернувшись домой с почты, женщина наткнулась на "маленького и темного" зверя, который спрятался за столом в гостиной. Она показала как все происходило.

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Женщина случайно узнала, что жила с лисой

Автор сообщения рассказала о неожиданной встрече с маленьким лисенком после того, как забрала посылку на почте. Вернувшись домой, женщина обнаружила животное, которое пряталось за столом в гостиной.



Лисенок залез в дом к женщине / Фото Reddit

Лисенок только что проник в мой дом и поселился под столом. Случайно заметила, что что-то маленькое и темное, точно не мой рыжий кот, шастает в гостиной,

– написала пользовательница.

Она сразу вызвала подмогу из службы спасения диких животных. Впрочем, на тот момент женщина уже успела придумать незваному гостю прозвище – Лерой.

Пользователи Reddit засыпали автора сообщения комментариями и выразили свое восхищение крошечным лисенком. Вот несколько из них:

"Он такой милый. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что этот малыш найдет себе друзей в приюте для диких животных или счастливо вернется в дикую природу!";

"Оно такое крошечное и напуганное! Бедняжка. Надеюсь, ему найдут новую маму, и он будет счастливо жить в дикой природе";

"Забавный котик! Серьезно, он замечательный. Надеюсь, у него будет прекрасная жизнь в дикой природе".

На следующий день владелица дома рассказала о судьбе своего нового друга. Служба спасения диких животных забрала Лероя. Вероятнее всего, лисенок покинула мать, и он забежал в дом, потому что соблазнился на кошачий корм, стоявший неподалеку у входа.

К слову, ранее британка Мелисса Ким нашла "собаку" на обочине дороги в Омаге, что в Северной Ирландии. Но позже с ужасом осознала, что на самом деле это дикий зверь – койот.