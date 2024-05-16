Повернувшись додому з пошти, жінка натрапила на "маленького й темного" звіра, який сховався за столом у вітальні. Вона показала як все відбувалося.

Дивіться також Коли зрозуміла, що тепер не головна: батьки показали реакцію кішки на малюка – курйозне відео

Жінка випадково дізналася, що жила з лисицею

Авторка допису розповіла про несподівану зустріч з маленьким лисеням після того, як забрала посилку на пошті. Повернувшись додому, жінка виявила тваринку, яка ховалася за столом у вітальні.



Лисеня залізло в будинок до жінки / Фото Reddit

Лисеня щойно проникло в мій дім і оселилося під столом. Випадково помітила, що щось маленьке й темне, точно не мій рудий кіт, сновигає у вітальні,

— написала користувачка.

Вона одразу викликала підмогу зі служби порятунку диких тварин. Втім, на той момент жінка вже встигла придумати непроханому гостю прізвисько – Лерой.

Користувачі Reddit засипали авторку допису коментарями та висловили своє захоплення крихітним лисеням. Ось декілька з них:

"Воно таке миле. Бажаю йому всього найкращого та сподіваюся, що цей малюк знайде собі друзів у притулку для диких тварин або щасливо повернеться в дику природу!";

"Воно таке крихітне та налякане! Бідолаха. Сподіваюся, йому знайдуть нову маму, і він буде щасливо жити в дикій природі";

"Кумедний котик! Серйозно, він чудовий. Сподіваюся, у нього буде прекрасне життя в дикій природі".

Наступного дня власниця будинку розповіла про долю свого нового друга. Служба порятунку диких тварин забрала Лероя. Найімовірніше, лисеня покинула матір, й воно забігло в будинок, бо спокусилося на котячий корм, що стояв неподалік біля входу.

До слова, раніше британка Мелісса Кім знайшла "собаку" на узбіччі дороги в Омазі, що в Північній Ірландії. Але пізніше з жахом усвідомила, що насправді це дикий звір – койот.