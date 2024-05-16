Повернувшись додому з пошти, жінка натрапила на "маленького й темного" звіра, який сховався за столом у вітальні. Вона показала як все відбувалося.
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Жінка випадково дізналася, що жила з лисицею
Авторка допису розповіла про несподівану зустріч з маленьким лисеням після того, як забрала посилку на пошті. Повернувшись додому, жінка виявила тваринку, яка ховалася за столом у вітальні.
Лисеня залізло в будинок до жінки / Фото Reddit
Лисеня щойно проникло в мій дім і оселилося під столом. Випадково помітила, що щось маленьке й темне, точно не мій рудий кіт, сновигає у вітальні,
— написала користувачка.
Вона одразу викликала підмогу зі служби порятунку диких тварин. Втім, на той момент жінка вже встигла придумати непроханому гостю прізвисько – Лерой.
Користувачі Reddit засипали авторку допису коментарями та висловили своє захоплення крихітним лисеням. Ось декілька з них:
- "Воно таке миле. Бажаю йому всього найкращого та сподіваюся, що цей малюк знайде собі друзів у притулку для диких тварин або щасливо повернеться в дику природу!";
- "Воно таке крихітне та налякане! Бідолаха. Сподіваюся, йому знайдуть нову маму, і він буде щасливо жити в дикій природі";
- "Кумедний котик! Серйозно, він чудовий. Сподіваюся, у нього буде прекрасне життя в дикій природі".
Наступного дня власниця будинку розповіла про долю свого нового друга. Служба порятунку диких тварин забрала Лероя. Найімовірніше, лисеня покинула матір, й воно забігло в будинок, бо спокусилося на котячий корм, що стояв неподалік біля входу.
До слова, раніше британка Мелісса Кім знайшла "собаку" на узбіччі дороги в Омазі, що в Північній Ірландії. Але пізніше з жахом усвідомила, що насправді це дикий звір – койот.