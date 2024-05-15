На видео, что стало вирусным в TikTok, можно увидеть, что кошка не очень обрадовалась пополнению. Парса и Кэмп надеются, что в будущем кошка с их сыном подружатся, но признают, что это займет определенное время.

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Кошка была недовольна пополнением

На кадрах видно, как Парса и Кэмп заходят во входную дверь со своим сыном Руми, а Труди смотрит на них со страхом в глазах. Она быстро убегает с места происшествия, бросив на своем пути смятый коврик.

В видеомонтаже авторы запечатлели события, разворачивавшиеся в течение следующих дней. Показано, как кот с осторожностью и недоверием смотрит на мальчика в коляске, наблюдая за ним издалека.

Как кошка отреагировала: смотрите видео

Парса и Кэмп выражают надежду, что их кот и сын со временем подружились, признавая, что это будет постепенный процесс.

Пользователям TikTok очень понравилось видео, опубликованное супругами. За короткий срок оно собрало более 840 000 лайков.

Владельцам стоит подготовить котов к появлению малыша

К слову, Американское общество защиты животных сделало предупреждение о влиянии появления нового ребенка на котов. По данным организации, коты плохо переносят изменения, и появление ребенка может иметь на них негативное влияние.

Владельцам домашних животных рекомендуется подготовить своих кошачьих спутников к пополнению в семье во время беременности. Стоит включать кассеты с записями детских голосов или натирать руки детским лосьоном перед тем, как общаться с домашними любимцами.