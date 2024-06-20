Спасатели животных были вызваны для оказания помощи змее, которая каким-то образом попала в жилой дом. Подробности попадания ужа в жилище остаются невыясненными. Об этом сообщает пресс-служба Киевской группы спасения животных.

Читайте также Встреча с ним очень опасна: в Карпатах заметили 400-килограммового хищника

В квартиру на улице Героев Днепра заполз ужик длиной около 50 сантиметров и сидел в стиральной машине. Змею забрали и выпустили на волю,

– говорится в сообщении.



Змею выпустили / Фото KARG

Уж – род неядовитых змей семейства ужовых. Общая длина достигает 80 – 174 сантиметров.

Голова большая, уплощенная, покрыта большими симметричными щитками. Глаза большие, с круглым зрачком, туловище цилиндрическое.

Этот вид предпочитает местности с водоемами, берега лесных озер, горных ручьев, степных рек.

В КиевЗоо приютили спасенного из-под обстрелов капибара

Капибар Тоха был выпущен в свой естественный вольер после месяца спасения и лечения. Следующие шаги для Тохи включают период реабилитации и социализации с другими животными в его новой среде обитания. Наконец он может жить спокойной жизнью и в хороших условиях.

На опубликованных кадрах можно увидеть просторный вольер и удобства, которые работники обустроили для Тохи. Среди них есть мягкое место, сделанное из сена для отдыха капибара. Также после новоселья Тоха уже успел насладиться яблоками.

Работники Киевзоо отметили, что месяц назад волонтеры вывезли Тоху с территории, которая была под постоянным обстрелом российских оккупантов.