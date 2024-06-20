Рятувальники тварин були викликані для надання допомоги змії, яка якимось чином потрапила до житлового будинку. Подробиці потрапляння плазуна в оселю залишаються нез'ясованими. Про це повідомляє пресслужба Київської групи порятунку тварин.

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В квартиру на вулиці Героїв Дніпра заповз вужик довжиною близько 50 сантиметрів та сидів у пральній машині. Змію забрали та випустили на волю,

– йдеться в повідомленні.



Змію випустили / Фото KARG

Вуж – рід неотруйних змій родини вужевих. Загальна довжина досягає 80 – 174 сантиметрів.

Голова велика, сплощена, вкрита великими симетричними щитками. Очі великі, з круглою зіницею, тулуб циліндричний.

Цей вид полюбляє місцевості з водоймами, береги лісових озер, гірських струмків, степових річок.

У КиївЗоо прихистили врятованого з-під обстрілів капібару

Капібар Тоха був випущений у свій природний вольєр після місяця порятунку та лікування. Наступні кроки для Тохи включають період реабілітації та соціалізації з іншими тваринами в його новому середовищі. Нарешті він може жити спокійним життям і в гарних умовах.

На опублікованих кадрах можна побачити просторий вольєр та зручності, які працівники облаштували для Тохи. Серед них є м'яке місце, зроблене з сіна для відпочинку капібари. Також після новосілля Тоха вже встиг посмакувати яблуками.

Працівники Київзоо зазначили, що місяць тому волонтери вивезли Тоху з території, яка була під постійним обстрілом російських окупантів.