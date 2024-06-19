Власти предостерегают туристов быть осторожными, поскольку встречи с этими могучими животными могут представлять серьезную угрозу для тех, кто не будет осторожным. Об этом сообщает Франкфуртское зоологическое общество в Украине.

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Осторожность превыше всего

Во время прогулки по парку в объектив камеры попал массивный медведь. Медведь весом около 400 килограммов поразил зрителей своим неожиданным появлением.



В Карпатах медведь попал в фотоловушку / Фото из фейсбука FZS Ukraine

Сотрудники Национального природного парка в Карпатах сделали важное напоминание всем туристам, которые посещают этот регион. Им настоятельно рекомендуется быть осторожными, чтобы избежать любой возможной встречи с медведями или другими хищниками, которые обитают в этой местности.

Эти изображения служат своевременным напоминанием о важности быть бдительными, исследуя живописные ландшафты Карпат.



Туристов призывают быть осторожными / Фото с фейсбука FZS Ukraine

Медведи в Украине

Медведь сейчас является крупнейшим хищником, обитающим на территории Украины. Бурый медведь, после значительного сокращения его популяции, был занесен в Красную книгу Украины в 2003 году.

Популяция медведей продолжает стремительно уменьшаться. Причинами являются:

нелегальная охота,

изъятие из дикой природы для содержания в неволе,

загрязнение окружающей среды.

Этот культовый вид сейчас стоит перед серьезной угрозой исчезновения в пределах нашей страны.

В Антарктиде украинские полярники встретили редкого гостя

Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" посетил императорский пингвин. На этой территории его заметили впервые за несколько лет. Эти пингвины не гнездятся в районе "Вернадского", а выбирают более холодные территории, впрочем, в этом году произошел именно тот случай, когда один из них посетил станцию.

По словам биологов, это молодая птица, что заметно по серой "подростковой" окраске на некоторых частях головы.