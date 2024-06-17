Наконец он может жить спокойной жизнью и в хороших условиях. Об этом сообщила пресс-служба Киевского зоопарка.

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Капибар Тоха теперь живет в КиевЗоо

На опубликованных кадрах можно увидеть просторный вольер и удобства, которые работники обустроили для Тохи. Среди них есть мягкое место, сделанное из сена для отдыха капибара. Также после новоселья Тоха уже успел насладиться яблоками.



Спасенный из-под обстрелов капибар Тоха / Фото КиевЗоо

Работники Киевзоо отметили, что месяц назад волонтеры вывезли Тоху с территории, которая была под постоянным обстрелом российских оккупантов.

Животное находилось в сильном стрессе и имело контузию,

– отметили в сообщении.

Теперь Тоха прошел этап необходимого лечения и устраивается в зеленом имении на берегу бассейна с водопадом.

У Тохи собственное "имение" / Фото КиевЗоо

Посетить животное в Киевском зоологическом парке можно в конце копытного ряда возле слоновника. Но при встрече просят сохранять тишину, чтобы лишний раз не пугать Тоху, ведь его реабилитация продолжается.

Пограничник встретился с верным псом после 2 лет плена

Украинский пограничник Андрей после двух лет плена встретился со своим четвероногим помощником псом Ремом. Их эмоциональная встреча растрогала сеть.

В 2022 году Андрей вышел из окруженного Мариупольского металлургического комбината имени Ильича с собакой на руках. После Мариуполя Андрей и Рем пережили тяжелые времена в лагерях Сартаны и Еленовки, где делили на двоих 330-граммовый обед. Затем их пути разошлись: на пса ждал долгий путь домой, а на воина – неизвестность в российском плену. Недавно Андрей вернулся в родной дом, где его ждала встреча с верным другом.