Мужчина наконец воссоединился со своим верным компаньоном. Государственная пограничная служба Украины показала видео эмоциональной встречи.

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Пограничник встретился с псом после 2 лет плена

В 2022 году Андрей вышел из окруженного Мариупольского металлургического комбината имени Ильича с собакой на руках. После Мариуполя Андрей и Рем пережили тяжелые времена в лагерях Сартаны и Еленовки, где делили на двоих 330-граммовый обед. Затем их пути разошлись: пса ждал долгий путь домой, а воина – неизвестность в российском плену.

В Еленовке мы были всего 8 дней. Когда в очередной раз перевозили, я забрал собаку за пазуху. Меня старший спросил, что шевелится, а когда из бушлата вылезла мордочка, он нас сфотографировал и разрешил забрать, но уже через несколько часов на аэродроме наши пути разошлись,

– рассказал военный.

По его словам, Рем долгое время находился во временно оккупированной Ялте, потом был в Подмосковье, где на него сделали документы, и через Литву, Латвию, Эстонию и Польшу приехал в Украину.

За все время плена Андрею разрешили написать домой только дважды. Об обмене пограничник не знал. В Украину попал 3 января 2024 года.

Однако, на встречу с другом пришлось подождать, ведь боец восстанавливал здоровье после российского плена. Недавно Андрей вернулся в родной дом, где его ждала встреча с верным другом.

Эмоциональная встреча друзей: смотрите видео

Видео, которое зафиксировало эту трогательную встречу, уже разлетелось по сети. Украинцы не сдерживают эмоций, комментируя эти трогательные кадры:

"Нет преданности границ!",

"Преданность без границ",

"Теперь друзья вместе!",

"Дай бог, чтобы больше не расставались",

"Слезы наворачиваются на глаза...",

"Трогательный пример верности и любви",

"Какая трогательная история! Так рада, что они снова вместе!",

"Это видео заставляет еще раз поверить в силу любви и дружбы".

Собаки славятся своей непоколебимой верностью и глубокой связью со своими хозяевами. Эти любимые домашние животные способны создавать прочные эмоциональные связи с людьми и обладают удивительной способностью запоминать их на длительное время.

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