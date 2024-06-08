О смерти Васи сообщила Катажина Замеровская из фонда “Кане корсо без границ” (Fundacja CANE CORSO Bez Granic).
Смотрите также Не дождался хозяина из плена: умерла собака защитника "Азовстали"
Умер легендарный пес Вася
Последний год своей жизни Вася провел в Польше – там ему установили протез вместо потерянной лапки. Однако, к сожалению, он не смог восстановиться.
Сегодня плачут наши сердца... Вася, кане корсо, наш ветеран войны в Украине, проиграл борьбу с тяжелой болезнью. Смелый, красивый и гордый пес. Пес-герой, который во время боя на передовой попал во вражескую ловушку. Чтобы вернуться к своим, он откусил себе лапу. Помогли Васе сделать протез в Польше... Он всегда будет в наших сердцах... Дорогой Васюлик, беги на другой конец радуги,
– написала Замеровская.
Видео в память Васи:
Что известно о псе-ветеране Васе
- Вася несколько лет служил в разведвзводе 503-го отдельного батальона морской пехоты с хозяином Романом Заверухой. Он прожил жизнь настоящего военнослужащего – прошел ППД, полигоны и сектор. Месяцами жил в блиндаже. Вася стоял на посту и носил разгрузку, дружил с блиндажными котами.
- Однажды Вася исчез. Военные подняли дрон, чтобы найти четверолапого друга. Оказалось, что он у окопов российских оккупантов запутался в проволоке. Разведчики планировали ночью идти эвакуировать собаку, однако он отгрыз себе переднюю лапу и пришел сам. После этого пса вывезли в село к родителям хозяина.
- 14 ноября 2022 года Васю привезли в Польшу, там ему изготовили и установили индивидуальный протез. После этого началась реабилитация. Польские специалисты пытались восстановить здоровье собаки, однако не удалось.