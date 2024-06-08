О смерти Васи сообщила Катажина Замеровская из фонда “Кане корсо без границ” (Fundacja CANE CORSO Bez Granic).

Смотрите также Не дождался хозяина из плена: умерла собака защитника "Азовстали"

Умер легендарный пес Вася

Последний год своей жизни Вася провел в Польше – там ему установили протез вместо потерянной лапки. Однако, к сожалению, он не смог восстановиться.

Сегодня плачут наши сердца... Вася, кане корсо, наш ветеран войны в Украине, проиграл борьбу с тяжелой болезнью. Смелый, красивый и гордый пес. Пес-герой, который во время боя на передовой попал во вражескую ловушку. Чтобы вернуться к своим, он откусил себе лапу. Помогли Васе сделать протез в Польше... Он всегда будет в наших сердцах... Дорогой Васюлик, беги на другой конец радуги,

– написала Замеровская.

Видео в память Васи:

Что известно о псе-ветеране Васе