Про смерть Васі повідомила Катажина Замєровська з фонду “Кане корсо без кордонів” (Fundacja CANE CORSO Bez Granic).
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Помер легендарний пес Вася
Останній рік свого життя Вася провів у Польщі – там йому встановили протез замість втраченої лапки. Однак, на жаль, він не зміг відновитися.
Сьогодні плачуть наші серця… Вася, кане корсо, наш ветеран війни в Україні, програв боротьбу з важкою хворобою. Сміливий, красивий і гордий собака. Пес-герой, який під час бою на передовій потрапив у ворожу пастку. Щоб повернутися до своїх, він відкусив собі лапу. Допомогли Васі зробити протез у Польщі… Він завжди буде в наших серцях… Дорогий Васюлику, біжи на інший кінець веселки,
– написала Замєровська.
Відео в пам'ять Васі:
Що відомо про пса-ветерана Васю
- Вася декілька років служив у розвідвзводі 503-го окремого батальйону морської піхоти із господарем Романом Заверухою. Він прожив життя справжнього військовослужбовця – пройшов ППД, полігони й сектор. Місяцями жив у бліндажі. Вася стояв на посту та носив розвантажку, дружив з бліндажними котами.
- Одного разу Вася зник. Військові підняли дрон, щоб знайти чотирилапого друга. Виявилося, що він біля окопів російських окупантів заплутався у дроті. Розвідники планували вночі йти евакуювати собаку, однак він відгриз собі передню лапу і прийшов сам. Після цього пса вивезли в село до батьків господаря.
- 14 листопада 2022 року Васю привезли до Польщі, там йому виготовили та встановили індивідуальний протез. Після цього почалась реабілітація. Польські фахівці намагались відновити здоров’я собаки, однак не вдалося.