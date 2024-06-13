Чоловік нарешті возз'єднався зі своїм вірним компаньйоном. Державна прикордонна служба України показала відео емоційної зустрічі.
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Прикордонник зустрівся з псом після 2 років полону
У 2022 році Андрій вийшов з оточеного Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча із собакою на руках. Після Маріуполя Андрій і Рем пережили важкі часи у таборах Сартани та Оленівки, де ділили на двох 330-грамовий обід. Потім їхні шляхи розійшлися: на пса чекав довгий шлях додому, а на воїна – невідомість у російському полоні.
В Оленівці ми були лише 8 днів. Коли в черговий раз перевозили, я забрав собаку за пазуху. Мене старший запитав, що ворушиться, а коли з бушлата вилізла мордочка, він нас сфотографував і дозволив забрати, але вже за кілька годин на аеродромі наші шляхи розійшлися,
— розповів військовий.
За його словами, Рем довгий час перебував у тимчасово окупованій Ялті, потім був у Підмосков'ї, де на нього зробили документи, й через Литву, Латвію, Естонію та Польщу приїхав в Україну.
За весь час полону Андрію дозволили написати додому лише двічі. Про обмін прикордонник не знав. В Україну потрапив 3 січня 2024 року.
Проте, на зустріч з другом довелося почекати, адже боєць відновлював здоров'я після російського полону. Нещодавно Андрій повернувся у рідний дім, де його чекала зустріч із вірним другом.
Емоційна зустріч друзів: дивіться відео
Відео, яке зафіксувало цю зворушливу зустріч, вже розлетілося мережею. Українці не стримують емоцій, коментуючи ці зворушливі кадри:
- "Немає відданості меж!",
- "Відданість без меж",
- "Тепер друзі разом!",
- "Дай боже, щоб більше не розлучалися",
- "Сльози навертаються на очі…",
- "Зворушливий приклад вірності та любові",
- "Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!",
- "Це відео змушує вкотре повірити в силу любові й дружби".
Собаки славляться своєю непохитною вірністю та глибоким зв'язком зі своїми господарями. Ці улюблені домашні тварини здатні створювати міцні емоційні зв'язки з людьми і мають дивовижну здатність запам'ятовувати їх на тривалий час.
Помер пес Вася, який відгриз собі лапу біля ворожих окопів
У Польщі помер пес Вася, який із 2016 року служив із морськими піхотинцями ВМС ЗС України на Донбасі. Коли він потрапив у ворожу пастку, то відгриз собі лапу, щоб утекти від російських окупантів.
Останній рік свого життя Вася провів у Польщі – там йому встановили протез замість втраченої лапки. Однак, на жаль, він не зміг відновитися.