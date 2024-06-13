Чоловік нарешті возз'єднався зі своїм вірним компаньйоном. Державна прикордонна служба України показала відео емоційної зустрічі.

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Прикордонник зустрівся з псом після 2 років полону

У 2022 році Андрій вийшов з оточеного Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча із собакою на руках. Після Маріуполя Андрій і Рем пережили важкі часи у таборах Сартани та Оленівки, де ділили на двох 330-грамовий обід. Потім їхні шляхи розійшлися: на пса чекав довгий шлях додому, а на воїна – невідомість у російському полоні.

В Оленівці ми були лише 8 днів. Коли в черговий раз перевозили, я забрав собаку за пазуху. Мене старший запитав, що ворушиться, а коли з бушлата вилізла мордочка, він нас сфотографував і дозволив забрати, але вже за кілька годин на аеродромі наші шляхи розійшлися,

— розповів військовий.

За його словами, Рем довгий час перебував у тимчасово окупованій Ялті, потім був у Підмосков'ї, де на нього зробили документи, й через Литву, Латвію, Естонію та Польщу приїхав в Україну.

За весь час полону Андрію дозволили написати додому лише двічі. Про обмін прикордонник не знав. В Україну потрапив 3 січня 2024 року.

Проте, на зустріч з другом довелося почекати, адже боєць відновлював здоров'я після російського полону. Нещодавно Андрій повернувся у рідний дім, де його чекала зустріч із вірним другом.

Емоційна зустріч друзів: дивіться відео

Відео, яке зафіксувало цю зворушливу зустріч, вже розлетілося мережею. Українці не стримують емоцій, коментуючи ці зворушливі кадри:

"Немає відданості меж!",

"Відданість без меж",

"Тепер друзі разом!",

"Дай боже, щоб більше не розлучалися",

"Сльози навертаються на очі…",

"Зворушливий приклад вірності та любові",

"Яка зворушлива історія! Так рада, що вони знову разом!",

"Це відео змушує вкотре повірити в силу любові й дружби".

Собаки славляться своєю непохитною вірністю та глибоким зв'язком зі своїми господарями. Ці улюблені домашні тварини здатні створювати міцні емоційні зв'язки з людьми і мають дивовижну здатність запам'ятовувати їх на тривалий час.

Помер пес Вася, який відгриз собі лапу біля ворожих окопів

У Польщі помер пес Вася, який із 2016 року служив із морськими піхотинцями ВМС ЗС України на Донбасі. Коли він потрапив у ворожу пастку, то відгриз собі лапу, щоб утекти від російських окупантів.

Останній рік свого життя Вася провів у Польщі – там йому встановили протез замість втраченої лапки. Однак, на жаль, він не зміг відновитися.