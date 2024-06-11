Чоловік здійснив рятувальну операцію за день до мобілізації. Він вважає це добрим знаком. Про це мовиться на сайті "Метінвесту".

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У Кривому Розі врятували лебедя в кар'єрі

Знесиленого птаха помітили на горизонті північного борту Ганнівського кар'єра.

Один із машиністів бульдозера, який працював поруч, намагався нагодувати та напоїти лебедя водою в надії, що він сам зможе вибратися з пастки. Втім, коли стало зрозуміло, що птах не може врятуватись сам, допомогти йому погодився Сергій Котлубай.

Звісно, птах агресивно шипів і сильно пручався, тож колезі довелося непросто. Підказав йому накинути куртку на пернатого, щоб зручно було підняти на руки. Завантажилися у "вахтовку", вивезли на поверхню та відвезли й випустили на воду,

— сказав керівник підприємства.



Сергій Котлубай разом зі врятованим лебедем / Фото Метінвест

Врятованого лебедя вивезли на великий ставок, де він зможе відновити сили, щоб далі летіти у своїх справах.

На Київщині горіла равликова ферма

5 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій сповістила про пожежу, що спалахнула на фермерському господарстві в Білій Церкві. Зайнялася равликова ферма.

На щастя, пожежу загасили, постраждалих внаслідок займання немає. Молюсків у конструкціях, які зайнялися, також не було.