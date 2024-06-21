В Хмельницкой области заметили растение, которое охотится на насекомых

Эта красавица известна своими необычными свойствами: ее листья покрыты волосками с капельками липкой жидкости, которые помогают ей захватывать мелких насекомых для получения дополнительных питательных веществ. В Хмельницкой области этот вид является регионально редким.

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Росянки процветают на болотных почвах, но там не хватает питательных веществ, поэтому они получают необходимые макроэлементы из насекомых, которых ловят. Эта уникальная способность позволяет растению получать соли натрия, калия, магния, фосфора и азота, необходимые для его выживания.

Росянку круглолистную можно назвать хищником, ведь она относится к группе растений-хищников, которые в процессе эволюции приспособились к частичному гетеротрофному типу питания,

– рассказала сотрудница Нацпарка Наталья Кратасюк.



Листья росянки круглолистной, которые покрыты волосками / Фото Нацпарк "Малое Полесье"

Редкая ботаническая находка – растение размером не более 10 – 15 сантиметров – было найдено в Хмельницкой области. Растение имеет округлые листовые пластинки, собраны в плотную прикорневую розетку, диаметром лишь 0,5 – 1 сантиметров.

Дополнительно листья этого уникального экземпляра украшают малиновые волоски длиной 4 – 5 миллиметров. Росянка считается редкой для региона, что добавляет ей интриги и важности в местной флоре.



Росянка круглолистная охотится на насекомых / Фото Нацпарк "Малое Полесье"

Наталья Кратасюк подчеркивает значение росянки круглолистной как яркого примера адаптации растений к суровым условиям окружающей среды. Это уникальное растение процветает в условиях низкого плодородия почвы, потребляя насекомых, что делает ее ключевым игроком в экосистемах торфяников.

Регулируя популяции насекомых, росянка круглолистная играет жизненно важную роль в сохранении экологического равновесия в своей среде обитания.

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Власти предостерегают туристов быть осторожными, поскольку встречи с этими могучими животными могут представлять серьезную угрозу для тех, кто не будет осторожным.