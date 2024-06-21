На Хмельниччині помітили рослину, яка полює на комах

Ця красуня відома своїми незвичайними властивостями: її листки вкриті волосками з крапельками липкої рідини, які допомагають їй захоплювати дрібних комах для отримання додаткових поживних речовин. У Хмельницькій області цей вид є регіонально рідкісним.

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Росички процвітають на болотних ґрунтах, але там бракує поживних речовин, тому вони отримують необхідні макроелементи з комах, яких ловлять. Ця унікальна здатність дозволяє рослині отримувати солі натрію, калію, магнію, фосфору та азоту, необхідні для її виживання.

Росичку круглолисту можна назвати хижаком, адже вона належить до групи рослин-хижаків, які в процесі еволюції пристосувались до часткового гетеротрофного типу живлення,

– розповіла співробітниця Нацпарку Наталія Кратасюк.



Листки росички круглолистої, які вкриті волосками / Фото Нацпарк "Мале полісся"

Рідкісна ботанічна знахідка – рослина розміром не більше 10 – 15 сантиметрів – була знайдена в Хмельницькій області. Рослина має округлі листові пластинки, зібрані в щільну прикореневу розетку, діаметром лише 0,5 – 1 сантиметрів.

Додатково листя цього унікального екземпляра прикрашають малинові волоски довжиною 4 – 5 міліметрів. Росичка вважається рідкісною для регіону, що додає їй інтриги та важливості в місцевій флорі.



Росичка круглолиста полює на комах / Фото Нацпарк "Мале полісся"

Наталія Кратасюк підкреслює значення росички круглолистої як яскравого прикладу адаптації рослин до суворих умов навколишнього середовища. Ця унікальна рослина процвітає в умовах низької родючості ґрунту, споживаючи комах, що робить її ключовим гравцем в екосистемах торфовищ.

Регулюючи популяції комах, росичка круглолиста відіграє життєво важливу роль у збереженні екологічної рівноваги у своєму середовищі існування.

У Карпатах помітили 400-кілограмового ведмедя

У Верховинському національному природному парку на камеру потрапив хижак, зустріч з яким може закінчитися навіть фатально. Мовиться про бурого ведмедя. Тварина, вагою близько 400 кілограмів, вразила глядачів своєю несподіваною появою.

Влада застерігає туристів бути обережними, оскільки зустрічі з цими могутніми тваринами можуть становити серйозну загрозу для тих, хто не буде обережним.