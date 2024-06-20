Недавно ученые обнаружили, что частота нападений косаток на акул в Калифорнийском заливе растет. Эксперты предполагают, что предыдущие оценки активности китов были занижены, что привело к увеличению количества нападений.

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Косатки нападают на акул чаще, чем считалось ранее

Известно, что за атаками стоят 3 косатки, и ученые пока не знают, какое влияние эта охота может оказать на экосистему: есть вероятность, что акулы в конце концов решат покинуть этот район, как это было у берегов Африки.

Полученные данные, по сути, являются первыми задокументированными взаимоотношениями хищник-жертва между косатками и акулами в пределах этой охраняемой территории,

– отмечают авторы исследования.

В ходе исследования ученые зафиксировали три случая в период с 2022 по 2023 год, когда косатки охотились на акул в Национальном парке Кабо-Польмо - морской охраняемой территории в Калифорнийском заливе, Мексика.



На снимке показана неудачная попытка нападения косаток на бычью акулу в Калифорнийском заливе / Фото Carlos Lozano Hernandez

Какие случаи уже были?

Первый случай, который наблюдали ученые, произошел 9 января 2022 года. Тогда с помощью дрона ученые зафиксировали 6 косаток, которые патрулировали территорию. Длина акул составляла около 2,5 метра и все они принадлежали к виду черноперых акул (Carcharhinuslimbatus). На кадрах также видны две самки косаток, одна из которых Кецалли – киты отделились от стаи, чтобы охотиться на акул. В результате этого инцидента никто не пострадал – акулы спрятались на глубине.

Второе нападение произошло 21 января 2022 года, когда дайвер-гид Карлос Лосано Эернандес заметил косаток, что атаковали бычью акулу (Carcharhinus leucas) – крупный агрессивный вид, длина которого может достигать 3,3 метра. Исследователи заметили, что одна косатка бросилась на акулу на боку, промахнулась, а затем повторила манёвр и попыталась ударить акулу хвостом.

Авторы исследования отмечают, что такое поведение является признаком охотничьего поведения косаток. Далее акула в попытках спастись подплыла к лодке, а косатки кружили вокруг своей добычи около получаса, а затем удалились.



На изображениях показаны косатки после успешной охоты на бычьих акул / Фото Jesús Erick Higuera-Rivas

Последняя задокументированная атака произошла 6 декабря 2023 года, когда ученым удалось зафиксировать косаток с бычьими акулами во рту. Отметим, что в этот момент исследователям не удалось зафиксировать саму охоту, только ее последствия. Также известно, что в охоте участвовали косатки, по имени Ниич и Ваай.

Нападения косаток на акул фиксируют в течение последних 50 лет, однако в последнее время они стали все более частыми. Косаток привлекают акулы из-за высокого содержания питательных веществ в их печени и кишках,

– говорит автор исследования Хесус Эрик Игера-Риваса.

Ученые пока не берутся говорить, могут ли нападения иметь экологические последствия, однако признают, что в конце концов акулы могут принять решение покинуть эту территорию. Нечто подобное уже происходило в Южной Африке, когда косатки выгнали целую популяцию больших белых акул с их территории.