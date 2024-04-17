После освобождения пострадавший имел строгое и недовольное выражение. Он покорил сердца пользователей социальных сетей, вызвав смех и, став знаменитостью.

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Спасенный кот прославился своей недовольной мордочкой

Экипаж службы из Престона успешно спас этого любознательного кота в начале этой недели. Он застрял между двумя стенами, и пожарные осторожно достали его оттуда невредимым.

Вместе с краткой информацией они опубликовали фото одного из спасателей, который ласково прижимает кота к себе. Впрочем, пользователи соцсетей сразу обратили внимание на то, что кот выглядит раздраженным.

Спасенный кот прославился своей недовольной мордочкой / Фото Lancashire Fire and Rescue Service

Пользователи сети оставили комментарии недовольному котику. Вот несколько из них:

"Он был чемпионом в игре в прятки, пока вы не появились";

"Если бы благодарность имела лицо, то это точно не она";

"Уровень недовольства на мордочке этого пушистика просто эпический".

К слову, на момент публикации сообщение спасателей собрало более 800 лайков, десятки комментариев и репостов.

В Сумах ГСЧС во время ликвидации пожара спасли 5 щенков

Чрезвычайники постоянно рискуют собственными жизнями, спасая людей и животных в трагических инцидентах. Ежедневно они делают добрые дела, и становятся героями и примером для всех украинцев.

На этот раз работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 5 щенков во время ликвидации пожара. Они опубликовали кадры их спасения – заплачет каждый!