Після звільнення потерпілий мав суворий та невдоволений вираз. Він підкорив серця користувачів соціальних мереж, викликавши сміх і, ставши знаменитістю.
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Врятований кіт прославився своєю невдоволеною мордочкою
Екіпаж служби з Престона успішно врятував цього допитливого кота на початку цього тижня. Він застряг між двома стінами, й пожежники обережно дістали його звідти неушкодженим.
Разом з короткою інформацією вони опублікували фото одного з рятувальників, який лагідно притискає кота до себе. Втім, користувачі соцмереж одразу звернули увагу на те, що кіт виглядає роздратованим.
Врятований кіт прославився своєю невдоволеною мордочкою / Фото Lancashire Fire and Rescue Service
Користувачі мережі залишили коментарі невдоволеному котику. Ось декілька з них:
- "Він був чемпіоном у грі в хованки, поки ви не з'явилися";
- "Якби вдячність мала обличчя, то це точно не вона";
- "Рівень незадоволення на мордочці цього пухнастика просто епічний".
До слова, на момент публікації допис рятувальників зібрав понад 800 вподобайок, десятки коментарів та репостів.
У Сумах ДСНС під час ліквідації пожежі врятували 5 цуценят
Надзвичайники постійно ризикують власними життями, рятуючи людей та тварин у трагічних інцидентах. Щодня вони роблять добрі справи, й стають героями та прикладом для всіх українців.
Цього разу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 5 цуценят під час ліквідації пожежі. Вони опублікували кадри їх порятунку – заплаче кожен!