Після звільнення потерпілий мав суворий та невдоволений вираз. Він підкорив серця користувачів соціальних мереж, викликавши сміх і, ставши знаменитістю.

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Врятований кіт прославився своєю невдоволеною мордочкою

Екіпаж служби з Престона успішно врятував цього допитливого кота на початку цього тижня. Він застряг між двома стінами, й пожежники обережно дістали його звідти неушкодженим.

Разом з короткою інформацією вони опублікували фото одного з рятувальників, який лагідно притискає кота до себе. Втім, користувачі соцмереж одразу звернули увагу на те, що кіт виглядає роздратованим.

Врятований кіт прославився своєю невдоволеною мордочкою / Фото Lancashire Fire and Rescue Service

Користувачі мережі залишили коментарі невдоволеному котику. Ось декілька з них:

"Він був чемпіоном у грі в хованки, поки ви не з'явилися";

"Якби вдячність мала обличчя, то це точно не вона";

"Рівень незадоволення на мордочці цього пухнастика просто епічний".

До слова, на момент публікації допис рятувальників зібрав понад 800 вподобайок, десятки коментарів та репостів.

У Сумах ДСНС під час ліквідації пожежі врятували 5 цуценят

Надзвичайники постійно ризикують власними життями, рятуючи людей та тварин у трагічних інцидентах. Щодня вони роблять добрі справи, й стають героями та прикладом для всіх українців.

Цього разу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 5 цуценят під час ліквідації пожежі. Вони опублікували кадри їх порятунку – заплаче кожен!