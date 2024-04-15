Актор був помічений на прогулянці по подвір'ю зі своєю улюбленою домашньою свинею Шнеллі. Актор опублікував в Instagram відео їхньої неквапливої прогулянки.
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Шварценеггер гуляє зі своєю свинкою Шнеллі
На опублікованому записі свинка йде за актором і весь час хрюкає. Вона неквапливо прогулюється.
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— йдеться у підписі.
Один з користувачів кумедно прокоментував, що "схоже, Шнеллі робить кардіо".
У квітні 2023 року колишній губернатор Каліфорнії потрапив у заголовки газет, коли повідомив, що завів Шнеллі, яке, як швидко з'ясували журналісти, перекладається з німецької як "швидкий". Схоже, що Арні, можливо, хотів підкреслити цим прізвиськом швидкість і спритність свого нового домашнього улюбленця.
Шварценеггер зізнався, що саме його колега по фільму "Бетмен і Робін" Джордж Клуні пробудив у ньому інтерес до свиней під час просування свого фільму "Саботаж" 2014 року:
Мені завжди подобалося, що він захоплювався свинями. У нього є маленька свиня, яку він бере з собою всюди. Тому я одразу після цього купив свиню,
– додав Арнольд.
Що відомо про стан здоров'я Арнольда Шварценеггера?
- Актор переніс кілька операцій на серці через ваду аортального клапана. Цей дефект перешкоджає належному кровотоку, відповідно усунення цієї проблеми вимагає хірургічного втручання.
- Так, у 1997 році Шварценеггер вперше переніс операцію із заміни серцевого клапана, а у 2018 році в Лос-Анджелесі – ще одне хірургічне втручання із встановлення нового клапана. Водночас під час цієї операції замінили лише один з двох клапанів, що через два роки призвело до проведення ще однієї процедури.
- Нещодавно Арнольд переніс додаткову операцію на серці, під час якої йому встановили кардіостимулятор, щоб вирівняти швидкість серцебиття.