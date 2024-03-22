Кілька тижнів про місцеперебування тварини не було відомо нічого. Тепер господиня повідомила, що кіт знову за межами України.

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Кіт Степан виїхав з України до Німеччини

Харківський кіт-блогер Степан, який на деякий час знову зник із соцмереж і нещодавно виїхав із Харкова, знайшовся.

Дорогі друзі! Ми знайшли наш новий дім у Німеччині. Я почуваюся добре. Спасибі за ваші думки,

— йдеться у дописі.

На сторінці в Instagram кота Степана з'явилося фото тварини та його "дружини" Стефанії. Вони позують на великій світлій кухні з білими меблями, залитій сонцем.

Що сталося з котом?

Наприкінці січня кіт Степан захворів через стрес від постійних обстрілів Харкова росіянами. На початку лютого він зовсім зник із соцмереж, де має понад 1,5 мільйона підписників. Це занепокоїло фанів кота-блогера, вони навіть підозрювали, що кота, а може і його опікунку Анну, викрали.

Але згодом цю інформацію спростували, й стало відомо, що Степана і Стефанію вивезли з Харкова до Європи.

Зауважимо, на початку повномасштабної війни, коли почався обстріл Північної Салтівки, Анна, господиня кота, разом із ним виїхали з міста.

Деякий час вони жили у Франції, пізніше блогер повернувся в Україну разом із подругою Стефанією і деякий час жив у Львові. Повернення Степана до Харкова стало справжньою радісною подією.