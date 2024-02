Річ у тім, що у соціальних мережах вважають, що кота Степана вкрали. З чого такі припущення – читайте далі!

Що сталося?

Нещодавно з'явилася досить дивна інформація про кота Степана та його дружини Стефанії. У мережі публікують повідомлення, що котяча пара зникла з ветеринарної клініки, де вони проходили лікування, після російських обстрілів.

Коментатори повідомляють, що власниця котів не виходить на зв'язок, що посилює занепокоєння з приводу їхнього раптового зникнення.

До цього на сторінці з'явився допис із його фотографією поруч із табличкою, на якій написано: "I need your help".

Разом ми збирали кошти для тварин в Україні й завдяки нашим спільним зусиллям багато моїх пухнастих і не дуже родичів, котів і собак, інших чотирилапих і пернатих було врятовано. Я не шкодував зусиль, щоб використати свої лапи для переведення зібраних коштів на підтримку України,

— йшлося в публікації.

Господарі кота звернулися з проханням про фінансову допомогу для покриття необхідних витрат на лікування чотирилапого. Однак, варто зазначити, що згодом пост було видалено.

Намагаючись зібрати інформацію, одне із ЗМІ хотіло зв'язатися з власницею котячих компаньйонів. На жаль, їхні зусилля не увінчалися успіхом, оскільки її телефон поза зоною доступу, а у соціальних мережах поки що вона не відповіла.

Хто такий кіт Степан?

Український кіт Степан – зірка інтернету. На його сторінку в інстаграмі підписані понад мільйона людей з різних куточків світу. Разом з господинею Анею Степан живе в харківській багатоповерхівці. Чотирилапого підібрали з вулиці, коли він ще був кошеням. Зараз же йому вже 13 років.

Відомо, що ідея щодо контенту з'явилася випадково. Анна одного разу замовила піцу, а Степан застрибнув на стілець та сів поруч. Тепер на кадрах їжа змінюється, але погляд Степана залишається.

У кота неодноразово замовляли рекламу всесвітньо відомі бренди: Crocs, Valentino. Його навіть публікувала американська співачка Брітні Спірс на своїй сторінці в інстаграм. Під час війни кіт Степан не лише розважає публіку, а й показує понад мільйонній аудиторії в інстаграмі, як Росія бомбить мирні українські міста