Так, з тимчасового притулку 46 котиків та собак отримали нових господарів. Про це йдеться в дописі на Facebook-сторінці притулку.

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Майже пів сотні тварин забрали з тимчасового притулку на ВДНГ

Кожну тваринку оформили згідно з усіма правилами та внесли до бази "Реєстру домашніх тварин м. Києва".

Друзі, цими вихідними на ВДНГ Службою обліку та реєстрації тварин КП "КМЛВМ" під час Adoptme days на запрошення організаторів Гостомельський притулок для тварин та Pethouse було зареєстровано 46 тваринок, які поїхали додому зі своїми новими господарями,

– йдеться у повідомленні.

Хвостики, що поїхали в нові родини – звільнили місце для інших знедолених тваринок, що живуть на вулиці.

Тварини, який прихистили нові господарі на "AdoptMe Days" / Фото тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр"

Тварини, який прихистили нові господарі на "AdoptMe Days" / Фото тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр"

Киянам також нагадують, що реєструвати домашніх тварин дуже важливо. Адже це зменшує кількість безхатніх тварин та допомагає собаці чи коту швидше повернутися додому, якщо вони загубились.