Актер был замечен на прогулке по двору со своей любимой домашней свиньей Шнелли. Актер опубликовал в Instagram видео их неторопливой прогулки.
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Шварценеггер гуляет со своей свинкой Шнелли
На опубликованной записи свинка идет за актером и все время хрюкает. Она неторопливо прогуливается.
Нет ничего лучше утренней прогулки с моим Шнелли! Присоединяйтесь ко мне в моем вызове - подпишитесь на рассылку новостей и постарайтесь увеличить среднее количество шагов за день на 1000 шагов,
– говорится в подписи.
Один из пользователей забавно прокомментировал, что "похоже, Шнелли делает кардио".
В апреле 2023 года бывший губернатор Калифорнии попал в заголовки газет, когда сообщил, что завел Шнелли, которое, как быстро выяснили журналисты, переводится с немецкого как "быстрый". Похоже, что Арни, возможно, хотел подчеркнуть этим прозвищем скорость и ловкость своего нового домашнего любимца.
Шварценеггер признался, что именно его коллега по фильму "Бэтмен и Робин" Джордж Клуни пробудил в нем интерес к свиньям во время продвижения своего фильма "Саботаж" 2014 года:
Мне всегда нравилось, что он увлекался свиньями. У него есть маленькая свинья, которую он берет с собой повсюду. Поэтому я сразу после этого купил свинью,
– добавил Арнольд.
Что известно о состоянии здоровья Арнольда Шварценеггера?
- Актер перенес несколько операций на сердце из-за порока аортального клапана. Этот дефект препятствует надлежащему кровотоку, соответственно устранение этой проблемы требует хирургического вмешательства.
- Так, в 1997 году Шварценеггер впервые перенес операцию по замене сердечного клапана, а в 2018 году в Лос-Анджелесе – еще одно хирургическое вмешательство по установке нового клапана. В то же время во время этой операции заменили только один из двух клапанов, что через два года привело к проведению еще одной процедуры.
- Недавно Арнольд перенес дополнительную операцию на сердце, во время которой ему установили кардиостимулятор, чтобы выровнять скорость сердцебиения.