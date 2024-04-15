Актер был замечен на прогулке по двору со своей любимой домашней свиньей Шнелли. Актер опубликовал в Instagram видео их неторопливой прогулки.

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Шварценеггер гуляет со своей свинкой Шнелли

На опубликованной записи свинка идет за актером и все время хрюкает. Она неторопливо прогуливается.

Нет ничего лучше утренней прогулки с моим Шнелли! Присоединяйтесь ко мне в моем вызове - подпишитесь на рассылку новостей и постарайтесь увеличить среднее количество шагов за день на 1000 шагов,

– говорится в подписи.

Один из пользователей забавно прокомментировал, что "похоже, Шнелли делает кардио".

В апреле 2023 года бывший губернатор Калифорнии попал в заголовки газет, когда сообщил, что завел Шнелли, которое, как быстро выяснили журналисты, переводится с немецкого как "быстрый". Похоже, что Арни, возможно, хотел подчеркнуть этим прозвищем скорость и ловкость своего нового домашнего любимца.

Шварценеггер признался, что именно его коллега по фильму "Бэтмен и Робин" Джордж Клуни пробудил в нем интерес к свиньям во время продвижения своего фильма "Саботаж" 2014 года:

Мне всегда нравилось, что он увлекался свиньями. У него есть маленькая свинья, которую он берет с собой повсюду. Поэтому я сразу после этого купил свинью,

– добавил Арнольд.

Что известно о состоянии здоровья Арнольда Шварценеггера?