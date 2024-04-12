Цього разу працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій України врятували 5 цуценят під час ліквідації пожежі. Вони опублікували кадри їх порятунку – заплаче кожен!

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У Сумах ДСНС під час ліквідації пожежі врятували 5 цуценят

Вранці 12 квітня рятувальники ДСНС під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі міста Суми врятували 5 цуценят. На щастя, з малечею все добре, вони не постраждали. Пухнастиків повернули матусі.

Ця історія порятунку нагадує про важливість людського співчуття та готовності допомагати всім, незалежно від обставин,

– йдеться у повідомленні.

ДСНС доводять, що навіть найменші наші друзі заслуговують на порятунок. Адже саме від нас залежить їхнє життя.

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Рятувальники Хмельниччини врятували лелеку з металевої пастки

Днями ДСНСівці врятували лелеку. Птах провалився у стару водонапірну вежу і вибратися самотужки не зміг. Кожне життя важливе і рятувальники не залишать нікого без допомоги.

Подія "пернатого порятунку" сталася у селі Голосків, що у Хмельницькому районі. Небайдужі місцеві жителі сповістили рятувальникам: лелека потрапив у пастку, бо впав у стару водонапірну вежу. Рятувати чорногуза прибули рятувальники Меджибізької тергромади. Вони прорізали отвір за допомогою бензоріза та визволила птаха.