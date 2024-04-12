На этот раз работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 5 щенков во время ликвидации пожара. Они опубликовали кадры их спасения – заплачет каждый!

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В Сумах ГСЧС во время ликвидации пожара спасли 5 щенков

Утром 12 апреля спасатели ГСЧС во время ликвидации пожара в нежилом здании города Сумы спасли 5 щенков. К счастью, с малышами все хорошо, они не пострадали. Пушистиков вернули мамочке.

Эта история спасения напоминает о важности человеческого сострадания и готовности помогать всем, независимо от обстоятельств,

– говорится в сообщении.

ГСЧС доказывают, что даже самые маленькие наши друзья заслуживают спасения. Ведь именно от нас зависит их жизнь.

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Спасатели Хмельницкой области спасли аиста из металлической ловушки

На днях ГСЧСовцы спасли аиста. Птица провалилась в старую водонапорную башню и выбраться самостоятельно не смогла. Каждая жизнь важна и спасатели не оставят никого без помощи.

Событие "пернатого спасения" произошло в селе Голосков, что в Хмельницком районе. Неравнодушные местные жители сообщили спасателям: аист попал в ловушку, потому что упал в старую водонапорную башню. Спасать черногуза прибыли спасатели Меджибожской тергромады. Они прорезали отверстие с помощью бензореза и освободили птицу.