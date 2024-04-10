Кожне життя важливе і рятувальники не залишать нікого без допомоги. Історію "пернатого порятунку" розповіли в ГУ ДСНС Хмельниччини.

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На Хмельниччині врятували лелеку з металевої пастки

Подія "пернатого порятунку" сталася у селі Голосків, що у Хмельницькому районі. Небайдужі місцеві жителі сповістили рятувальникам: лелека потрапив у пастку, бо впав у стару водонапірну вежу.

Рятувати чорногуза прибули рятувальники Меджибізької тергромади. Вони прорізали отвір за допомогою бензоріза та визволила птаха.

Рятувальники визволили птаха із пастки: дивіться відео

Кожне життя важливе і наші рятувальники – люди з великим серцем не залишать нікого без допомоги!

– йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося згодом, саме на цій конструкції багато років стояло лелече гніздо, але від старості метал прогнив та гніздо впало всередину колодязя разом із птахом. Інший пернатий встиг вилетіти.



Рятувальники врятували лелеку з металевої пастки / Фото ДСНС Хмельниччини

Нагадаємо, на блокпосту в Києві виявили дев'ять плямистих оленів, яких нелегально перевозили в кузові мікроавтобуса. На жаль, один з оленів не пережив цю поїздку. Що відомо про інцидент – читайте за посиланням.