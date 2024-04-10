Її звуть Маргоша і кожен день власники вигулюють тварину на вулиці. Як живе домашній улюбленець у столичній квартирі розповіло одне з українських інформаційних видань.

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У Києві у квартирі тримають в'єтнамську свиню

Цього року свині виповнюється 14 років, її порода – чорна в'єтнамська віслобрюха. Легендарна свинка Марго вже давно стала знаменитою, але власники її називають "великою дитиною".

В київській квартирі живе 100-кілограмова свиня / Скриншот з відео

Її завели, коли вона була ще геть малою, а згодом, як виросла – не змогли розлучитися. Тварина відкликається на ім'я Маргоша і стала знаменитістю в Солом'янському районі. Власник вигулює її двічі на день, це вже стало їх ритуалом.

Це як будь-яка домашня тварина. До неї звикаєш і все. Це найчистіша тварина, на ній немає, ні бліх, ні кліщів,

– розказав власник Андрій.

За його словами, жодних незручностей зі свинкою він не відчуває. Свої потреби справляє лише на вулиці, де за нею прибирають власники. Для свинки вдома на підлозі зробили окреме спальне місце, а іноді вона займає і диван.