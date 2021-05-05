Обычно китов-горбачей везет увидеть тем, кто выходит в море на лодках. А в этот раз великаны подплыли так близко, что зимовщики увидели их из окна столовой, прямо во время завтрака.

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Увидеть китов вблизи – большая редкость / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

Китолог Оксана Савенко побежала за фотоаппаратом и успела "поймать" хвостик одного из китов. Каждый кит имеет собственный хвостовой рисунок, поэтому полярники действительно "охотятся" на фото хвостовых плавников.

Киты-горбачи Самые многочисленные киты в районе Антарктического полуострова. Средний вес этих китов составляет 30 тонн, а длина – 13,5 – 14,5 метров.

Затем они вносят фотографии в каталог, с помощью которого можно существенно уточнять пути миграции и структуру популяции китов. Ученые шутят, что это "китовый фейсбук".



Рисунки на хвостовых плавниках китов – уникальны / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

К сожалению, второй кит не захотел показать полярникам свой хвост.

Может, нелегальный мигрант?, – шутят в Национальном антарктическом научном центре.

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Ученые "охотятся" на фото китов / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

Кит-"нелегал" тщательно обследовал пространство вокруг магнитной лаборатории, затем вместе со вторым великаном они полакомились крилем и поплыли дальше.



Киты подплыли к станции "Академик Вернадский" / Фото Оксана Савенко / НАНЦ