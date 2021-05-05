Зазвичай китів-горбачів щастить побачити тим, хто виходить в море на човнах. А цього разу велетні підплили так близько, що зимівники побачили їх з вікна їдальні, прямо під час сніданку.

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Побачити китів зблизька – велика рідкість
Побачити китів зблизька – велика рідкість / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

Китологиня Оксана Савенко побігла за фотоапаратом і встигла "упіймати" хвостик одного з китів. Кожен кит має власний хвостовий малюнок, тому полярники справді "полюють" на фото хвостових плавників.

Кити-горбачі

Найчисленніші кити в районі Антарктичного півострова. Середня вага цих китів становить 30 тонн, а довжина – 13,5 – 14,5 метрів.

Потім вони вносять світлини до каталогу, за допомогою якого можна суттєво уточнювати шляхи міграції та структуру популяції китів. Науковці жартують, що це "китовий фейсбук".

Малюнки на хвостових плавниках китів
Малюнки на хвостових плавниках китів – унікальні / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

На жаль, другий кит не захотів показати полярникам свій хвіст.

Може, нелегальний мігрант?, – жартують у Національному антарктичному науковому центрі.

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Науковці полюють на фото китів
Науковці "полюють" на фото китів / Фото Оксана Савенко / НАНЦ

Кит-"нелегал" ретельно обстежив простір довкола магнітної лабораторії, потім разом із другим велетнем вони поласували крилем та поплили далі.

Кити підплили до станції
Кити підплили до станції "Академік Вернадський" / Фото Оксана Савенко / НАНЦ