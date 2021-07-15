Нет эксплуатации, фотоуслугам и жестокости: в Украине приняли важный закон о защите животных

Верховная Рада проголосовала за чрезвычайно важный законопроект, касающийся защиты бездомных и диких животных. Поэтому в Украине запретят фотоуслуги с дикими животными, пропаганду насилия и калечения четвероногих бездомных.

Законопроект №2351 народные депутаты во втором чтении приняли 15 июля. За соответствующую инициативу проголосовало подавляющее большинство избранников – 258 "за".

К теме Забота о любимцах и нашей планете: 10 важных обязательств, которые уже выполняет Purina®

Законопроект о защите животных, который очень долго ждали

Теперь, чтобы революционный законопроект вступил в силу, его должен подписать спикер Верховной Рады и президент. Отметим, что законопроект лежал "в долгом ящике": его внесли в Раду еще в октябре 2019 года.

Первое чтение он прошел в феврале 2020 года, и только через полтора года – принят полностью.

Законопроект приближает украинское законодательство к нормам Европейского Союза. В 2013 году Украина ратифицировала международную Европейскую конвенцию о защите домашних животных. Однако, за 5 последующих лет ее нормы не были имплементированы в украинское законодательство.

Что изменит законопроект о защите животных

Эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных.

как метод регулирования численности бездомных животных. Замуровывание животных в подвальных помещениях и на чердаках.

в подвальных помещениях и на чердаках. Контрабанду диких животных.

диких животных. Фотоуслуги с дикими животными в населенных пунктах и попрошайничество с животными.

в населенных пунктах и попрошайничество с животными. Пропаганду жестокого обращения с животными.

с животными. Бить, убивать, травить и калечить бездомных животных.

Содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных местах.

и других неприспособленных местах. Оставлять животных в салоне авто, когда на улице температура выше +20°C или ниже -5°C.

Важно Выбрасывают из окон, бьют и отстреливают: как в Украине издеваются над животными

Новые наказания и важные изменения в отношении животных

Закон усилит уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными. К тому же инициирует новые меры по борьбе с браконьерством. Местным советам по вопросам защиты животных от жестокого обращения предоставят больше полномочий.

К тому же полиция будет иметь право изымать животных у владельцев до рассмотрения дела в суде. Так будут поступать, если над животными издевались.

Другая инновация – лишение права содержать животных в течение 5 лет. Это святит тем, кто жестоко обращался с четвероногими. Раньше никакого регулирования в этом вопросе не было.

Законопроект вводит обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного, если был факт издевательства над ним.