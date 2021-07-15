Законопроєкт №2351 народні депутати у другому читанні ухвалили 15 липня. За відповідну ініціативу проголосувала переважна більшість обранців – 258 "за".

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Законопроєкт про захист тварин, на який дуже довго чекали

Тепер, аби революційний законопроєкт вступив у дію, його має підписати спікер Верховної Ради і президент. Відзначимо, що законопроєкт лежав "у довгій шухляді": його внесли у Раду ще у жовтні 2019 року.

Перше читання він пройшов у лютому 2020 року, і лише за півтора року – ухвалений повністю.

Законопроєкт наближає українське законодавство до норм Європейського Союзу. У 2013 році Україна ратифікувала міжнародну Європейську конвенцію про захист домашніх тварин. Проте, за 5 наступних років її норми не були імплементовані в українське законодавство.

Що змінить законопроєкт про захист тварин