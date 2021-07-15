Законопроект №2351 народные депутаты во втором чтении приняли 15 июля. За соответствующую инициативу проголосовало подавляющее большинство избранников – 258 "за".
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Законопроект о защите животных, который очень долго ждали
Теперь, чтобы революционный законопроект вступил в силу, его должен подписать спикер Верховной Рады и президент. Отметим, что законопроект лежал "в долгом ящике": его внесли в Раду еще в октябре 2019 года.
Первое чтение он прошел в феврале 2020 года, и только через полтора года – принят полностью.
Законопроект приближает украинское законодательство к нормам Европейского Союза. В 2013 году Украина ратифицировала международную Европейскую конвенцию о защите домашних животных. Однако, за 5 последующих лет ее нормы не были имплементированы в украинское законодательство.
Что изменит законопроект о защите животных
Законопроект №2351 запрещает:
- Эвтаназию как метод регулирования численности бездомных животных.
- Замуровывание животных в подвальных помещениях и на чердаках.
- Контрабанду диких животных.
- Фотоуслуги с дикими животными в населенных пунктах и попрошайничество с животными.
- Пропаганду жестокого обращения с животными.
- Бить, убивать, травить и калечить бездомных животных.
- Содержание диких крупных животных в заведениях общественного питания и других неприспособленных местах.
- Оставлять животных в салоне авто, когда на улице температура выше +20°C или ниже -5°C.
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Новые наказания и важные изменения в отношении животных
Закон усилит уголовную и административную ответственность за жестокое обращение с животными. К тому же инициирует новые меры по борьбе с браконьерством. Местным советам по вопросам защиты животных от жестокого обращения предоставят больше полномочий.
К тому же полиция будет иметь право изымать животных у владельцев до рассмотрения дела в суде. Так будут поступать, если над животными издевались.
Другая инновация – лишение права содержать животных в течение 5 лет. Это святит тем, кто жестоко обращался с четвероногими. Раньше никакого регулирования в этом вопросе не было.
Законопроект вводит обязательное проведение экспертизы для установления причин смерти животного, если был факт издевательства над ним.