Такое поведение имеет логическое объяснение. Дело в том, что собаки охотники от природы, а автомобили могут пробуждать в них давние инстинкты поймать добычу.

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Хотят поймать и одновременно боятся

Собаки считают автомобиль убегающей добычей. Однако не все так просто и однозначно. Еще один фактор, побуждающий собак бежать за авто и лаять на него – страх.

Громкий звук мотора заставляет собаку думать, что это рычание хищника. Часто песиков пугает такой большой "враг" и они пытаются лаем прогнать его со своей территории.



Многие собаки склонны лаять на автомобили / Фото Pixabay

Это порождает в животном не только страх, но и агрессию. Поэтому хвостатые любимцы и бегут за авто – чтобы поймать добычу или прогнать со своей территории.

Если вы видели бегущего за автомобилем пса, то он в какой-то момент прекращал погоню и возвращался. Все потому, что собака считала, что враг уже покинул ее территорию.

Как отучить собаку бегать за авто

Каждый владелец понимает, что для любимца очень опасно бегать за машинами. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы собака была контролируемой и не допускать такого поведения.

Для этого важно воспитывать щенка с первых дней после появления в вашем доме. Как только малыш будет проявлять внимание к авто – немедленно отвлекайте его игрушками или вкусностями.



Нужно приучать собаку к спокойному и уравновешенному поведению / Фото Unsplash

Когда пес подрастет, начинайте вырабатывать послушание. Учите собаку выполнять команды там, где есть отвлекающие факторы: в том числе автомобили.

Запомните: внимание собаки на улице должно быть сосредоточено на хозяине. И только с позволения своего человека пес может свободно гулять и заниматься "собачьими делами".

Еще один важный момент – те собаки, которые считают себя вожаками стаи, более склонны защищать свою территорию, нападать на автомобили и даже на других людей. Владелец должен с детства доказывать собаке, что вожаком стаи является именно человек – это поможет избежать многих трудностей в будущем.

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Пес, не считающий себя вожаком, меньше беспокоится об охране территории и вообще ведет себя спокойнее, лучше поддается дрессировке.