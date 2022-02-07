Придумывая имя, важно, чтобы оно подходило щенку и не имело негативного смысла. Кроме того, должно быть кратким и легко произноситься.

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Кличку нужно говорить громко и четко, так, чтобы собака понимала, что обращаются именно к ней. Можно ее периодически повторять и звать собаку. Когда любимец будет подбегать, следует хвалить и угощать лакомством.



Щенок запоминает свою / Фото The Daily Positive

Существует также правило перед кормлением. Следует поднимать миску с едой четырехлапого, звать и опускать только тогда, когда любимец прибежит. Со временем повторите кличку еще несколько раз, когда собака ест.

Закреплять привычку нужно каждый день. При этом следует постепенно уменьшать количество поощрительных жестов. Возвращаться к вознаграждению лакомством можно только в том случае, если четвероногий перестанет реагировать на свое имя. Кроме того, если собака отзывается не сразу, значит, навык еще не до конца выработан.

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Хозяевам следует помнить, что произносить имя собаки во время дрессировки слишком часто не нужно. Иначе любимец станет выполнять команду только тогда, когда она будет совмещаться с кличкой.

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