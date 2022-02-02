Кошачий язык сравним с человеческой расческой. Все из-за наличия так называемых ороговевших сосочков, которые направлены в сторону глотки.

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Они чуть-чуть похожи на крючки, которые сверху покрыты кератином. Именно эти крючки мы и чувствуем, когда животное начинает нас облизывать

Какие функции языка

Очистка. Благодаря такой поверхности, кошка способна очень тщательно чистить свой мех. Кроме того, влажный язык помогает дополнительно увлажнять волосы и способствует охлаждению тела в жаркие дни.



Кошачий язык / Фото Adobe Stock

Утоление жажды. Особенность строения сосочков языка кошки обеспечивает ей способность пить воду и жидкую пищу. Проводя языком по поверхности воды, кошка поднимает ее и втягивает в рот.

Кормление. Шероховатость языка позволяет коту удалить мясо из кости его добычи.

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Индикатор состояния здоровья. Белый цвет – нарушение функционирования пищеварительной системы. Черный – недостаток витаминов в рационе животного. Серый или бледно-коричневый – проблемы с дыхательной системой кошки. Налет желтого цвета сигнализирует о болезни печени или почках животного. Все это повод отвезти домашнего питомца в ветеринарную клинику.

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