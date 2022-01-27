Неизвестность

Все непонятные явления всегда воспринимаются животным с предостережением. Так же, как и люди, которые могут опасаться новых событий и явлений.

Интересно Как понять своего кота: причины удивительных привычек пушистых любимцев

Для кошек пылесос неясен и имеет жуткие звуки. Четырехлапая не может оценить – зачем он нужен и что не несет для нее угрозы. Здесь все инстинкты кошки будут сигнализировать об опасности.

Визуальное восприятие

Зрение у кота первым предупреждает его об опасности. У пылесоса есть длинная трубка, которая не обходит ни один уголок дома и любимые места. Четверолапому может казаться, что это словно опасный "монстр".



Кот боится пылесоса / Фото Wiggly Wisdom

Акустические впечатления

Кошки обладают потрясающим слухом и способны распознать даже мышку за толстой стеной. Домашняя любимица не понимает, что значит звук пылесоса:

угроза,

нападение,

предупреждение.

Неосторожность владельца

Хозяева сами могли спровоцировать такое отношение четырехлапого, ведь знакомство могло произойти внезапно. К примеру, кошка спала. Это может повлиять на то, что любимец начинает опасаться технику.



Неверное знакомство / Фотографии Krzysztof Smejlis

Как сделать так, чтобы питомец не боялся пылесоса

Хозяевам нужно начинать как можно раньше. Например, оставлять пылесос на открытом пространстве, чтобы котёнок мог его видеть и привыкать. Кроме того, важно постепенно включать устройство, затем гладить любимца, чтобы успокоить и похвалить.

Интересно Эйфория и странное поведение: почему кошки имеют особую реакцию на мяту

Среди специалистов бытует мнение, что возле пылесоса нужно разместить миску с кормом. При этом поначалу не нужно его включать. Животное должно привыкнуть к бытовому прибору. После определенного времени можно начать уборку.