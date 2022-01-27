Неизвестность
Все непонятные явления всегда воспринимаются животным с предостережением. Так же, как и люди, которые могут опасаться новых событий и явлений.
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Для кошек пылесос неясен и имеет жуткие звуки. Четырехлапая не может оценить – зачем он нужен и что не несет для нее угрозы. Здесь все инстинкты кошки будут сигнализировать об опасности.
Визуальное восприятие
Зрение у кота первым предупреждает его об опасности. У пылесоса есть длинная трубка, которая не обходит ни один уголок дома и любимые места. Четверолапому может казаться, что это словно опасный "монстр".
Кот боится пылесоса / Фото Wiggly Wisdom
Акустические впечатления
Кошки обладают потрясающим слухом и способны распознать даже мышку за толстой стеной. Домашняя любимица не понимает, что значит звук пылесоса:
- угроза,
- нападение,
- предупреждение.
Неосторожность владельца
Хозяева сами могли спровоцировать такое отношение четырехлапого, ведь знакомство могло произойти внезапно. К примеру, кошка спала. Это может повлиять на то, что любимец начинает опасаться технику.
Неверное знакомство / Фотографии Krzysztof Smejlis
Как сделать так, чтобы питомец не боялся пылесоса
Хозяевам нужно начинать как можно раньше. Например, оставлять пылесос на открытом пространстве, чтобы котёнок мог его видеть и привыкать. Кроме того, важно постепенно включать устройство, затем гладить любимца, чтобы успокоить и похвалить.
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Среди специалистов бытует мнение, что возле пылесоса нужно разместить миску с кормом. При этом поначалу не нужно его включать. Животное должно привыкнуть к бытовому прибору. После определенного времени можно начать уборку.