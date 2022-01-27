Невідомість

Всі незрозумілі явища завжди сприймаються твариною з пересторогою. Так, як і люди, які можуть побоюватися нових подій та явищ.

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Для котів порохотяг незрозумілий та має моторошні звуки. Чотирилапа не може оцінити – навіщо він потрібен і що не несе для неї загрози. Тут всі інстинкти кішки будуть сигналізувати про небезпеку.

Візуальне сприйняття

Зір у кота першим попереджає його про небезпеку. У порохотяга є довга трубка, яка не оминає жоден куток дому та улюблені місця. Чотирилапому може здаватися, що це немов небезпечний "монстр".



Кіт боїться порохотяга / Фото Wiggly Wisdom

Акустичні враження

Кішки мають приголомшливий слух та здатні розпізнати навіть мишку за товстою стіною. Домашня улюблениця не розуміє, що означає звук порохотяга:

загроза,

напад,

попередження.

Необережність власника

Господарі самі могли спровокувати таке ставлення чотирилапого, адже знайомство могло відбутися раптово. Наприклад, кішка спала. Це може вплинути на те, що улюбленець починає боятися техніку.



Неправильне знайомство / Фото Krzysztof Smejlis​

Як зробити так щоб вихованець не боявся порохотяга

Господарям потрібно починати якомога раніше. Наприклад, залишати порохотяг на відкритому просторі, аби кошеня могло його бачити та звикало. Крім того, важливо поступово включати пристрій, згодом гладити улюбленця, аби заспокоїти та похвалити.

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Серед фахівців існує думка, що біля порохотяга потрібно розмістити миску з кормом. При цьому спочатку не потрібно його включати. Тварина має звикнути до побутового приладу. Після певного часу можна почати прибирання.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.