Така поведінка має логічне пояснення. Річ у тім, що собаки – мисливці від природи, а автомобілі можуть пробуджувати в них давні інстинкти полювання.

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Хочуть упіймати і водночас бояться

Собаки вважають автомобіль здобиччю, що тікає. Однак не все так просто та однозначно. Ще один фактор, що спонукає собак бігти за авто та гавкати на нього – страх.

Гучний звук мотора змушує собаку думати, що це гарчання хижака. Часто песиків лякає такий великий "ворог" і вони намагаються гавкотом прогнати його зі своєї території.



Чимало собак схильні гавкати на автомобілі / Фото Pixabay

Це породжує у тварині не тільки страх, а ще й агресію. Тому хвостаті улюбленці й біжать за авто – щоб упіймати здобич або ж прогнати зі своєї території.

Якщо ви бачили пса, який біжить за автомобілем, то він в якийсь момент припиняв погоню та повертався. Усе тому, що собака вважав, що ворог вже покинув його територію.

Як відучити собаку бігати за авто

Кожен власник розуміє, що для улюбленця вкрай небезпечно бігати за машинами. Тому потрібно зробити все можливе, щоб собака був контрольованим і не допускати такої поведінки.

Для цього важливо виховувати цуценя з перших днів після появи у вашому домі. Щойно малюк проявлятиме увагу до авто – негайно відволікайте його іграшками або смаколиками.



Потрібно привчати собаку до спокійної та врівноваженої поведінки / Фото Unsplash

Коли пес підросте, починайте випрацьовувати слухняність. Вчіть песика виконувати команди там, де є відволікаючи фактори: в тому числі автомобілі.

Запам'ятайте: увага собаки на вулиці має бути зосереджена на господарі. І тільки з дозволу своєї людини пес може вільно гуляти та займатися "собачими справами".

Ще один важливий момент – ті собаки, що вважають себе вожаками зграї, більш схильні захищати свою територію, нападати на авто й навіть інших людей. Власник повинен змалечку доводити собаці, що вожаком зграї є саме людина – це допоможе уникнути багатьох труднощів в майбутньому.

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Пес, який не вважає себе вожаком, менше турбується про охорону території й загалом є спокійнішим та краще піддається дресируванню.

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