Тренды в воспитании собак 2021: что изменится для животных и их владельцев
Прошлый год принес пандемию и карантин. Многие начали работать из дома. Для домашних любимцев это стало сплошным удовольствием – теперь они получают больше внимания от хозяев, которые целый день проводят дома.
Источник:Ліга.net
В связи с такими изменениями специалисты выделяют определенные тренды, которые будут актуальны в 2021 году. Теперь владельцы не захотят расставаться со своими четвероногими ни в офисе, ни на отдыхе или шопинге.
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Больше внимания
На карантине хозяева проводят много времени со своими любимцами / Фото Tinydog
Владельцы собак и кошек смогли тщательно изучить поведение своих любимцев. Когда животное болеет или находится в стрессе, хозяева могут быстрее заметить изменение поведения и отреагировать.
В период карантина значительно возросло количество желающих дрессировать своих собак. Владельцы начали заботиться о культуре и поведении своего пса с детства и массово повели щенков на собачьи площадки.
Pet-friendly инфраструктура
Для тех, кто хочет путешествовать с животными, гостиницы начнут предоставлять такую возможность / Фото Expresstour
Собаки привыкли все время быть с владельцами, поэтому будут скучать без них, когда карантин закончится. Хозяева тоже не захотят надолго расставаться со своими воспитанниками.
Поэтому кафе, рестораны, магазины вынуждены будут подстраиваться. Люди захотят брать собак в путешествия, поселяться с ними в гостиницах, посещать пляжи и тому подобное.
Во многих западных странах такая практика является абсолютно нормальной. Поэтому украинской инфраструктуре со временем тоже придется подстроиться.
СПА и зоны отдыха
Набирают популярность услуги ухода за животными, пока хозяин занят / Фото Openbusiness
Для собак придумывают специальные места, где те могут подождать хозяев, поиграть, а иногда – еще и стать красивее. Будет расти количество услуг для собак, включающих не только сферы здоровья и питания, но и досуг, отдых и красоту.
Неготовность остаться дома
Избыток внимания приводит к тому, что собаки не захотят оставаться дома одни / Фото Unsplash
Животные формируют столь сильную взаимосвязь с хозяевами, что потом им будет сложно привыкнуть к обычной жизни, в которой хозяева идут на работу и исчезают из дома на целый день.
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Животные, которые не привыкли оставаться сами, могут вести себя неадекватно: выть целый день, разрушать квартиру, отказываться от еды и даже обижаться на хозяев.
Чтобы избежать такой ситуации, нужно постепенно приучать любимца оставаться одного. Сначала лучше оставлять его на короткий срок: 10-30 минут, а затем постепенно увеличивать время.
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