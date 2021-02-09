Господарі часто роблять фото цуценят у перший день в новому домі. Потім світлини малюків можна порівняти з дорослими собаками.

Коли в домі з'являється веселий малюк – цуценя, ніхто не вірить, що воно швидко стане дорослою і серйозною собакою. На цих фото показане чарівне перетворення цуценят у величезних псів.

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Дракон залишився той же



А от пес за два роки виріс не на жарт / Фото Boredpanda

Найкращі друзі через 15 років



Хлопчик виріс, а пес так і залишися для нього другом / Фото Boredpanda

Двічі пережив рак



Завдяки лікарям та любові господарів цей пес дожив до 15 років / Фото Boredpanda

Харизматичний красунчик



Таким став цей малюк через рік / Фото Boredpanda

Пес виріс, а звички залишилися



У дорослому віці так же любить свою власницю / Фото Boredpanda

Що сталося з кофтинкою



Здається, вона перетворилася на намордник / Фото Boredpanda

Черевик той же



А ось песик трішки виріс за 3 роки / Фото Boredpanda

Добрий гігант



Таким малюк став через три роки / Фото

Хочу на ручки



Пес росте, звички залишаються / Фото

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