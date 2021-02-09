Хозяева часто делают фото щенков в первый день в новом доме. Затем фотографии малышей можно сравнить со взрослыми собаками.

Когда в доме появляется веселый малыш – щенок, никто не верит, что оно быстро станет взрослой и серьезной собакой. На этих фото показано волшебное превращение щенков в огромных псов.

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Дракон остался тот же



А вот пес за два года вырос не на шутку / Фото Boredpanda

Лучшие друзья через 15 лет



Мальчик вырос, а пес так и остался для него другом / Фото Boredpanda

Дважды пережил рак



Благодаря врачам и любви хозяев пес дожил до 15 лет / Фото Boredpanda

Харизматичный красавчик



Таким стал этот малыш через год / Фото Boredpanda

Пес вырос, а привычки остались



Во взрослом возрасте так же любит свою хозяйку / Фото Boredpanda

Что случилось с кофточкой



Кажется, она превратилась в намордник / Фото Boredpanda

Ботинок тот же



А вот собачка немного выросла за 3 года / Фото Boredpanda

Добрый гигант



Таким малыш стал через три года / Фото

Хочу на ручки



Пес растет, привычки остаются / Фото

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