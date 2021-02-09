До и после: как крошечные щенки стали взрослыми собаками – впечатляющие фото
Хозяева часто делают фото щенков в первый день в новом доме. Затем фотографии малышей можно сравнить со взрослыми собаками.
Источник:Boredpanda
Когда в доме появляется веселый малыш – щенок, никто не верит, что оно быстро станет взрослой и серьезной собакой. На этих фото показано волшебное превращение щенков в огромных псов.
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Дракон остался тот же
А вот пес за два года вырос не на шутку / Фото Boredpanda
Лучшие друзья через 15 лет
Мальчик вырос, а пес так и остался для него другом / Фото Boredpanda
Дважды пережил рак
Благодаря врачам и любви хозяев пес дожил до 15 лет / Фото Boredpanda
Харизматичный красавчик
Таким стал этот малыш через год / Фото Boredpanda
Пес вырос, а привычки остались
Во взрослом возрасте так же любит свою хозяйку / Фото Boredpanda
Что случилось с кофточкой
Кажется, она превратилась в намордник / Фото Boredpanda
Ботинок тот же
А вот собачка немного выросла за 3 года / Фото Boredpanda
Добрый гигант
Таким малыш стал через три года / Фото
Хочу на ручки
Пес растет, привычки остаются / Фото
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