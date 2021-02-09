Часто в домах, где живет собака, можно почувствовать характерный запах четвероногого любимца. Некоторым он даже нравится, но большинство людей хотели бы избежать появления такого запаха в помещении. Рассказываем, какие породы собак не имеют запаха.

Иногда отсутствие запаха может стать настоящим преимуществом при выборе породы. Если вы ищете собаку без характерного запаха, узнайте о конкретных породах.

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Специалисты делят собак без запаха на 4 группы:

голые или лысые собаки,

породы с длинной шерстью без подшерстка,

короткошерстные с жесткой шерстью без подшерстка,

породы с разной длиной шерсти, но без подшерстка.

Голые породы собак



Голые собаки нуждаются в тщательном уходе / Фото Freshgeek

Они приобрели популярность из-за своей экзотической внешности. Многих привлекает также отсутствие характерного запаха и линьки. Но эти собаки нуждаются в специальном уходе, частом мытье, а также одежде в холодную или сырую погоду.

К таким породам относятся: мексиканская и перуанская голая, китайская хохлатая, американский голый терьер.

Породы с длинной шерстью без подшерстка



Йоркширский терьер имеет шерсть, которая похожая на человеческий волос / Фото Litbro

Как правило, именно подшерсток является источником запаха. Собаки с длинной шерстью, но без подшерстка, не линяют и являются гипоаллергенными. Однако длинная шерсть требует частого купания и может впитывать неприятные запахи. Питомец нуждается в специальной одежде и сушке после купания – ведь его не согревает подшерсток.

К таким породам относятся: йоркширский терьер, мальтезе, ши-тцу.

Короткошерстные с жесткой шерстью без подшерстка



Собаки с короткой шерстью могут сильно линять / Фото Mirsobak

За такими собаками просто ухаживать. Однако они линяют дважды в год, а между этими периодами тоже постоянно сбрасывают лишнюю шерсть.

Представителями этой группы являются бассет-хаунд, таксы, доберманы.

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Породы с короткой или длинной шерстью, но без подшерстка



Охотничьи породы собак часто не имеют традиционного подшерстка / Фото Zen.yandex

Преимущественно это охотничьи собаки, которые могут проводить много времени даже в холодной воде. Их шерсть нуждается в тщательном уходе: вычесывании, стрижке, частом купании.