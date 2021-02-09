Часто у помешканнях, де живе собака, можна відчути характерний запах чотирилапого улюбленця. Декому він навіть подобається, але більшість людей хотіли б уникнути появи такого запаху в помешканні. Розповідаємо, які породи собак не мають запаху.

Іноді відсутність запаху може стати справжньою перевагою при виборі породи. Якщо ви шукаєте собаку без характерного запаху, дізнайтеся про конкретні породи.

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Фахівці ділять собак без запаху на 4 групи:

голі або лисі собаки,

породи з довгою шерстю без підшерстя,

короткошерсті з жорсткою шерстю без підшерстя,

породи з різною довжиною шерсті, але без підшерстя.

Голі породи собак



Голі собаки потребують ретельного догляду / Фото Freshgeek

Вони набули популярності через свою екзотичну зовнішність. Багатьох приваблює також відсутність характерного запаху та линьки. Але ці собаки потребують спеціального догляду, частого миття, а також одягу у холодну чи вогку погоду.

До таких порід належать: мексиканська і перуанська гола, китайська чубата, американський голий тер'єр.

Породи з довгою шерстю без підшерстя



Йоркширський тер'єр має шерсть, що схожа на людське волосся / Фото Litbro

Як правило, саме підшерстя є джерелом запаху. Також собаки з довгою шерстю, але без підшерстя, як правило, не линяють і є гіпоалергенними. Однак довга шерсть потребує частого купання і може вбирати неприємні запахи. Вихованець потребує спеціального одягу й сушки після купання – адже його не зігріває підшерстя.

До таких порід входять: йоркширський тер'єр, мальтезе, ши-тцу.

Короткошерсті з жорсткою шерстю без підшерстя



Собаки з короткою шерстю можуть сильно линяти / Фото Mirsobak

За такими собаками просто доглядати. Однак вони линяють двічі на рік, а між цими періодами теж постійно скидають зайву шерсть.

Представниками цієї групи є бассет-хаунд, такси, добермани.

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Породи з короткою або довгою шерстю, але без підшерстя



Мисливські породи собак часто не мають традиційного підшерстя / Фото Zen.yandex

Переважно це мисливські собаки, що можуть проводити багато часу навіть у холодній воді. Їх шерсть потребує ретельного догляду: вичісування, стрижки, частого купання.

До таких порід належать: пудель, ірландський водяний спанієль, лабрадудль (суміш лабрадора і пуделя), кокапу (кокер-пудель).