Породи собак, що не мають запаху: кого зручно утримувати в квартирі
Часто у помешканнях, де живе собака, можна відчути характерний запах чотирилапого улюбленця. Декому він навіть подобається, але більшість людей хотіли б уникнути появи такого запаху в помешканні. Розповідаємо, які породи собак не мають запаху.
Джерело:Belanta
Іноді відсутність запаху може стати справжньою перевагою при виборі породи. Якщо ви шукаєте собаку без характерного запаху, дізнайтеся про конкретні породи.
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Фахівці ділять собак без запаху на 4 групи:
- голі або лисі собаки,
- породи з довгою шерстю без підшерстя,
- короткошерсті з жорсткою шерстю без підшерстя,
- породи з різною довжиною шерсті, але без підшерстя.
Голі породи собак
Голі собаки потребують ретельного догляду / Фото Freshgeek
Вони набули популярності через свою екзотичну зовнішність. Багатьох приваблює також відсутність характерного запаху та линьки. Але ці собаки потребують спеціального догляду, частого миття, а також одягу у холодну чи вогку погоду.
До таких порід належать: мексиканська і перуанська гола, китайська чубата, американський голий тер'єр.
Породи з довгою шерстю без підшерстя
Йоркширський тер'єр має шерсть, що схожа на людське волосся / Фото Litbro
Як правило, саме підшерстя є джерелом запаху. Також собаки з довгою шерстю, але без підшерстя, як правило, не линяють і є гіпоалергенними. Однак довга шерсть потребує частого купання і може вбирати неприємні запахи. Вихованець потребує спеціального одягу й сушки після купання – адже його не зігріває підшерстя.
До таких порід входять: йоркширський тер'єр, мальтезе, ши-тцу.
Короткошерсті з жорсткою шерстю без підшерстя
Собаки з короткою шерстю можуть сильно линяти / Фото Mirsobak
За такими собаками просто доглядати. Однак вони линяють двічі на рік, а між цими періодами теж постійно скидають зайву шерсть.
Представниками цієї групи є бассет-хаунд, такси, добермани.
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Породи з короткою або довгою шерстю, але без підшерстя
Мисливські породи собак часто не мають традиційного підшерстя / Фото Zen.yandex
Переважно це мисливські собаки, що можуть проводити багато часу навіть у холодній воді. Їх шерсть потребує ретельного догляду: вичісування, стрижки, частого купання.
До таких порід належать: пудель, ірландський водяний спанієль, лабрадудль (суміш лабрадора і пуделя), кокапу (кокер-пудель).
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