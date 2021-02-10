Минулий рік приніс пандемію і карантин. Чимало людей почали працювати з дому. Для домашніх улюбленців це стало суцільним задоволенням – вони тепер отримують більше уваги від господарів, які цілий день проводять вдома.

У зв'язку з такими змінами фахівці виокремлюють певні тренди, що будуть актуальними у 2021 році. Тепер власники не захочуть розлучатися зі своїми чотирилапими ані в офісі, ні на відпочинку або шопінгу.

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Більше уваги



На карантині господарі проводять багато часу зі своїми улюбленцями / Фото Tinydog

Власники собак і котів мали змогу ретельно вивчити поведінку своїх улюбленців. Коли тварина хворіє або перебуває у стресі, господарі можуть швидше помітити зміну поведінки та відреагувати.

У період карантину значно зросла кількість охочих дресирувати своїх собак. Власники почали дбати про культуру й поведінку свого пса змалечку і масово повели цуценят на собачі майданчики.

Pet-friendly інфраструктура



Для тих, хто хоче подорожувати з тваринами, готелі почнуть надавати таку можливість / Фото Expresstour

Собаки звикли увесь час бути з власниками, тому будуть сумувати без них, коли карантин скінчиться. Господарі теж не захочуть надовго розлучатися зі своїми вихованцями.

Тому кафе, ресторани, магазини змушені будуть підлаштовуватися. Люди захочуть брати собак у подорожі, поселятися з ними в готелі, відвідувати пляжі тощо.

У багатьох західних країнах така практика є абсолютно нормальною. Тому українській інфраструктурі з часом теж доведеться підлаштуватися.

СПА та зони відпочинку



Набирають популярності послуги догляду за тваринами, поки господар зайнятий / Фото Openbusiness

Для собак придумують спеціальні місця, де ті можуть почекати господарів, погратися, а іноді – ще й стати красивішими. Буде зростати кількість послуг для собак, що включатиме не тільки сфери здоров'я і харчування, а й дозвілля, відпочинок і красу.

Світовий тренд – спеціальні зони для собак, де собаки можуть провести час, поки їх власники ходять на шопінг або зайняті справами.

Неготовність залишитися вдома



Надлишок уваги призводить до того, що собаки не захочуть залишатися вдома самі / Фото Unsplash

Тварини формують настільки сильний взаємозв'язок із господарями, що потім їм буде складно звикнути до звичайного життя, у якому господарі йдуть на роботу та зникають з дому на цілий день.

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Тварини, які не звикли залишатися наодинці, можуть поводитися неадекватно: вити цілий день, руйнувати квартиру, відмовлятися від їжі та навіть ображатися на господарів.

Щоб уникнути такої ситуації, потрібно поступово привчати улюбленця залишатися самого. Спершу краще лишати його на короткий термін: 10-30 хвилин, а потім поступово збільшувати час.