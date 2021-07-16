В США женщина нашла под кроватью 18 змей

В штате Джордия, что в США, женщина нашла в комнате гнездо с 17 маленьких змей. Как оказалось, с ними в доме жила и их мать - большая змея.

Женщина вспомнила, что сначала подумала якобы на полу лежит кусочек пушинки. Но когда взялась его поднимать – быстро поняла, что это не так.

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Женщина нашла в доме гнездо змей

Жительница американского города Огаста обнаружила у себя под кроватью змеиное гнездо. Триш Вилчер вспоминает – сначала подумала, что на полу лежит пух, но он странно зашевелился.

А потом переместилась еще одна "пушинка"... И я побежала к мужу со словами: "У нас есть змеи!"

– вспоминает женщина.

Супруги нашли 17 детенышей и их мать. Оказалось, что у них дома завелся садовый уж. Мужчина Триши подручными инструментами вынес рептилий из дома. Он выпустил их непдалик ручья возле их дома.

После этого мне может понадобиться кардиолог!

– в шутку написала Триш в фейсбуке.

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Впоследствии женщина сообщила, что она до сих пор не уверена, что змей больше нет. Триш Вилчер рассказала, что она точно не будет спать.

Кстати, 16 июля в мире отмечают День змей. Обычно люди знают о этих пресмыкающихся довольно мало. Узнайте, сколько видов змей ядовиты, как они размножаются и какой образ жизни ведут здесь.

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